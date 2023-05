Feuerwehr Düren

FW Düren: Kellerbrand in unbewohntem Gebäude

Düren (ots)

Am frühen Abend des 11. Mai 2023 kam es auf dem Klinikgelände der Rheinischen Kliniken in Düren zu einem Brandereignis. Das Feuer brach in einem Keller eines leerstehenden Gebäudes aus. Nach Meldung des Ereignisses wurde die Feuerwehr Düren umgehend alarmiert und rückte mit einem entsprechenden Aufgebot an Einsatzkräften aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell mit mehreren Trupps unter Atemschutz unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich das Feuer ausbreitete. Die Maßnahmen der Feuerwehr führten zügig zum Erfolg. Es wurden keine Personen verletzt und es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Klinikbetriebe sind von dem Brand nicht betroffen und laufen wie gewohnt weiter. Es bestand keinerlei Gefahr für Patienten, Mitarbeiter oder Besucher. Die Feuerwehr Düren war mit 31 Einsatzkräfte für circa 1,5 Stunden im Einsatz.

