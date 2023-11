Oberhausen (ots) - Am 17.04.2023, gegen 13 Uhr, wurde einer 90-jährigen Frau in einer Drogerie die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Dabei ging die fünfköpfige Tätergruppe gezielt vor. Die Seniorin wurde abgelenkt und die Brieftasche aus der am Rollator hängenden Handtasche entwendet. Die Tatverdächtigen gingen professionell und eingespielt vor. Fotos der ...

