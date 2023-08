POL-UN: Schwerte-Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer leichtverletzten Person

Schwerte (ots) - Ein unbekannter, maskierter Täter hat am Donnerstagabend (17.08.2023) eine Tankstelle am Holzener Weg überfallen. Der Mann betrat gegen 21.55 Uhr den Verkaufsraum und forderte lautstark die 33-jährige Kassiererin auf, Geld herauszugeben. Nachdem die Frau die Kasse geöffnet hatte, griff er hinein und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Bahnhof. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ...

mehr