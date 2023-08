POL-UN: Schwerte-Raub auf Tankstelle

Unna (ots) - Während eines Einsatzes wegen eines Tumultdeliktes in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen wurden die eingesetzten Polizeibeamten am Mittwochabend (16.08.2023) vom Sicherheitsdienst informiert, dass es an einer weiteren Anschrift ebenfalls zu einer Körperverletzung gekommen sei. Eine 46-jährige Ukrainerin war gegen 20.50 Uhr von einem 39-jährigen ...

mehr