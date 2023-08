Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Untersuchungshaft nach Körperverletzung und versuchtem Sexualdelikt

Unna (ots)

Während eines Einsatzes wegen eines Tumultdeliktes in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen wurden die eingesetzten Polizeibeamten am Mittwochabend (16.08.2023) vom Sicherheitsdienst informiert, dass es an einer weiteren Anschrift ebenfalls zu einer Körperverletzung gekommen sei.

Eine 46-jährige Ukrainerin war gegen 20.50 Uhr von einem 39-jährigen Ukrainer mit der Faust geschlagen und zu sexuellen Handlungen genötigt worden. Die Geschädigte konnte fliehen, weil der Tatverdächtige von ihr ab lies, als er Polizeifahrzeuge wegen des Tumultdeliktes in die Einrichtung fahren sah.

Der alkoholisierte 39-Jährige verlies ebenfalls den Tatort, konnte aber von den Polizeibeamten ermittelt und festgenommen werden. Da er bei der Festnahme Widerstand leistete, wurde er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und gefesselt. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erlies.

