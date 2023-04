Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad in Meerbeck

Niedernwöhren (ots)

Am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr kam es in Meerbeck an der Einmündung Niedernwöhrener Landstraße Ecke Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad. Dabei ist der 57jährige Führer des Pkw mit seinem Seat Leon aus Stadthagen kommend auf den Linksabbiegerstreifen gefahren, um sich in Richtung Hauptstraße einzuordnen.

Der 55jährige Motorradfahrer aus Pollhagen befuhr mit seiner Kawasaki die Niedernwöhrener Landstraße aus entgegenkommender Richtung, in Richtung Stadthagen, als der PKW zum Abbiegen ansetzte. Während des Abbiegevorgangs bemerkt der PKW-Fahrer aus Bückeburg den entgegenkommenden Motorradfahrer und bleibt auf der Fahrbahn stehen. Der Motorradfahrer kann jedoch nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Zudem ist Öl ausgelaufen, daher musste die Fahrbahn für die Zeit der Reinigung gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell