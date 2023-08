Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Nordring - 72-jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochnachmittag (02.08., 14.10 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Nordring/ Franz-Knöbel-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Rollerfahrer. Zuvor befuhr ein 29-jähriger Bielefelder mit einem Dacia die Franz-Knöbel-Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf den Nordring abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 72-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Piaggio-Roller den Nordring in Richtung Westring. Bei dem Abbiegeversuch des Dacia-Fahrers kam es anschließend zur Kollision.

Der 72-Jährige wurde schwer verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Dacia-Fahrer blieb unverletzt. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport beider nicht mehr fahrbereiter Fahrzeuge. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell