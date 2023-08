Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Erneuter Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung in Massen

Unna (ots)

Am Donnerstagabend (17.08.2023) kam es erneut zu einem Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Unna-Massen.

Hintergrund dürfte der Einsatz vom Mittwochabend gewesen sein. Hierzu konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass eine 22-jährige Syrerin im Laufe des Mittwochs mehrfach von mehreren Mitbewohnern der Einrichtung angesprochen und von einem auch sexuell genötigt worden ist. Dieses löste dann eine Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten aus.

Die am Mittwoch vorläufig festgenommen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Der 22-jährige Algerier und der 24-jährige Tunesier, der am Vortag stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste, trafen im Bereich Sesekestraße am Donnerstagabend auf einen 28-jährigen Syrer, den sie körperlich angingen. Einer der Tatverdächtigen verletzten den Geschädigten dabei mit einem Messer. Der Syrer kam schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Die beiden Tatverdächtigen wurden erneut festgenommen.

Vom Sicherheitsdienst der Einrichtung war am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr wieder eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Die Polizei zog erneut zahlreiche Einsatzkräfte zusammen, konnte aber am Einsatzort keine Schlägerei mehr feststellen. In der Einrichtung trafen sie dann auf die oben erwähnten Personen und trafen die genannten Maßnahmen.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen dauern an.

