Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußgänger verletzt: Polizei fahndet nach Kleinkraftrad-Fahrer

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am frühen Montagmorgen (13.11.), um 06:06 Uhr, erhielt ein Funkstreifenwagen über die Leitstelle folgenden Einsatz: "Weißensteinstraße in Oberhausen. An der dortigen Fußgängerampel soll es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht des Verursachers gekommen sein."

Nach ersten Ermittlungen überquerte zuvor ein jüngerer Fußgänger (17) die Von-Trotha-Straße / Weißensteinstraße in Richtung Erlenstraße. Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein Kleinkraftrad-Fahrer, bog zeitgleich von der Von-Trotha-Straße rechtsseitig auf die Weißensteinstraße und kollidierte mit dem Jugendlichen, der daraufhin verletzt stürzte.

Nach einem kurzen Anhalten und der Erkundigung durch den Kradfahrer, ob alles in Ordnung sei, entfernte sich dieser von der Unfallstelle in Richtung Bahnstraße.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Oberhausen bitten um Hinweise zu dem mutmaßlichen Verursacher:

Personenbeschreibung:

- Männlich - Breite Statur - Mitte 40 Jahre alt - Akzentfreie Aussprache - Schwarze Kleidung - Schwarzer Helm

Fahrzeugbeschreibung:

- Augenscheinlich Kleinkraftrad - Schwarze Farbe - Rechter Außenspiegel hängt herunter (ausgelöst durch den Zusammenstoß)

Können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 8260 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de bei der Polizei Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell