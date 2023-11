Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim

Ludwigsburg: Fahrgast geht Busfahrer an

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekanntem Grund kam es am Dienstag gegen 11.35 Uhr in einem Bus der Linie 413 zu Beleidigungen und Bedrohungen. Ein 43 Jahre alter Tatverdächtiger stieg in Kornwestheim in den Bus ein. Anschließend begann er den 53 Jahre alten Busfahrer zu beleidigen und zu bedrohen, worauf dieser seinen Fahrdienstleiter informierte. Nachdem der Bus den ZOB in Ludwigsburg erreicht hatte, wo der 62 Jahre alte Fahrdienstleiter bereits wartete, begann der 43-Jährige den Busfahrer zu treten und zu würgen. Der Fahrdienstleiter kam seinem Mitarbeiter hierauf zur Hilfe, worauf auch er vom Täter angegangen und gewürgt wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Ludwigsburg wurden Zeugen der Tathandlung und nahmen den 43-Jährigen sofort vorläufig fest, indem sie ihn an einer Hauswand fixierten und ihm Handschließen anlegten. Die beiden Opfer erlitten leichte Verletzungen. Dem 43-jährigen Täter wurde ein Platzverweis für den Bahnhof erteilt. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

