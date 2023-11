Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: VW-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (14.11.2023) kam es gegen 16.15 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen dem Abzweig in Richtung Magstadt und Weil der Stadt zu einem schweren Unfall. Ein 39 Jahre alter Mann, der in Richtung Weil der Stadt unterwegs war, verlor vermutlich aufgrund eines Niesanfalls die Kontrolle über seinen VW. Dies führte dazu, dass er nach links über die Gegenfahrbahn auf die angrenzende Grünfläche abkam und dort letztlich gegen einen Baum prallte. Fahrzeugteile, die umher flogen, prallten indes gegen den Fiat eines 21-Jährigen. Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf 15.000 Euro belaufen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde das zuständige Umweltamt hinzugezogen, das die Abtragung des Erdreichs rund um den Baum beauftragte.

