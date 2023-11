Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Unfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (15.11.2023) ereignete sich auf der Landesstraße 1184 im Bereich Güufelden kurz vor Nebringen ein Unfall, bei dem eine Person leichte Verletzungen erlitt und ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstand. Ein 46 Jahre alter Mercedes-Lenker wollte auf die L 1184 in Richtung Herrenberg auffahren. Als er sich auf dem Einfädelungsstreifen befand, übersah er vermutlich einen 49 Jahre alten Ford-Lenker, der die L 1184 befuhr. Im weiteren Verlauf wechselte der 46-Jährigen auf die Landesstraße und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Ford des 49-Jährigen. Der Ford überschlug sich in der Folge und rutschte auf dem Dach in den angrenzenden Grünstreifen. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

