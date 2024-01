Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl am Kfz

Hildburghausen (ots)

Am Donnerstag, den 04.01.2024 wurde im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr in der Marktstraße in Eisfeld an einem Pkw Opel die vordere linke Blinkerschale durch einen bisher unbekannten Täter entwendet. Hierbei wurde auch der Lack des Pkw zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400,00 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell