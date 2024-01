Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Festnahme nach Flucht aus Justizvollzugsanstalt

Untermaßfeld (ots)

Intensive Ermittlungen der Meininger Polizei und der Zielfahndung des Thüringer Landeskriminalamtes führten Donnerstagnachmittag (04.01.2024) zur Festnahme des 26 Jahre alten Mannes, der am Vormittag aus der Justizvollzugsanstalt in Untermaßfeld entwich. Festgenommen wurde der Gesuchte gegen 13:30 Uhr in Erfurt. Die Umstände der Flucht sind Gegenstand der Ermittlungen und diese dauern gegenwärtig an.

