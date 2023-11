Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Kreis Rottweil) Auffahrunfall auf der Bundesstraße mit hohem Sachschaden (07.11.2023)

Zimmern (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 462, Fahrtrichtung Rottweil. An einer Ampelanlage kurz vor der Abzweigung zur Autobahn 81 hielt ein 60-jähriger BMW X4 Fahrer bei "Rot" an, direkt hinter ihm ein 23-Jähriger mit einem Audi A 3. Ein nachfolgender 25-jähriger Fahrer eines Iveco Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, prallte auf das Heck des Audi und schob diesen auf den davor stehenden BMW. Verletzte gab es nicht.

