Betrüger haben am Dienstag erneut versucht, mit sogenannten "Schock-Anrufen" an Geld und Wertsachen zu gelangen. Kurz vor 12 Uhr erhielt eine 91-jährige Frau in VS-Marbach einen Anruf eines Betrügers der ihr mitteilte, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Mit der üblichen Lüge, dass der Sohn nur gegen Zahlung eines hohen Geldbetrages auf Kaution freikommt, bedrängte der Anrufer sein Opfer und versuchte, die Frau über vorhandenes Bargeld auszufragen, kam jedoch nicht zum Erfolg. Auch eine älteres Ehepaar aus Bad Dürrheim erhielt gegen 14 Uhr einen Anruf mit gleichlautendem Inhalt. Die Eheleute durchschauten sofort den Betrugsversuch, worauf der Anrufer auflegte. In beiden Fällen hatten die Betrüger mit ihrer perfiden Betrugsmasche keinen Erfolg.

Nicht immer gehen diese Anrufe so glimpflich aus, wie in diesen Fällen. Obwohl die Masche hinreichend bekannt sein sollte und wiederholt in den Medien davor gewarnt wird, gelingt es den Betrügerbanden trotzdem immer wieder, mit "Schock-Anrufen" und als "Falsche Polizisten" getarnt, an das Geld potentieller Opfer zu kommen. Dabei schrecken sie vor nichts zurück und nehmen bewusst in Kauf, das ihre oftmals älteren Opfer nach solchen Anrufen völlig verzweifelt sind.

Tipps und Tricks, sich vor diesen und anderen Betrugsarten zu schützen, erfährt man bei jeder Polizeidienststelle und auf den polizeilichen Internet-Seiten unter www.polizei-beratung.de .

