POL-PDWIL: erneute polizeiliche Einsätze mit einem 45-jährigen amtsbekannten Mann

Wittlich (ots) - Verkehrsunfallflucht in der Himmeroder Straße in Wittlich Am Dienstag, 19. September 2023, kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Himmeroder Straße in Wittlich. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte ein ordnungsgemäß vor den Hausnummern 6 bis 8 geparktes Fahrzeug. Der Fahrer/die Fahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sollte es ...

