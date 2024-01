Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spendenbox geklaut

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine mit einer Sicherung befestigte Spendenbox, die in einer Apotheke auf dem Neumarkt in Schmalkalden aufgestellt war. Ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Die Tat ereignete sich unbemerkt während der Öffnungszeiten. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0002218/2024.

