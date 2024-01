LPI-SHL: Auto aufgebrochen und leergeräumt

Suhl (ots) - Unbekannte Täter öffneten Mittwochabend zwischen 19:30 Uhr und 19:40 Uhr, also während der Öffnungszeiten, gewaltsam den Deckel des Kasseneinschubes einer zu diesem Zeitpunkt unbesetzten Kasse in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Die Täter entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe und verließen den Markt unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden ...

