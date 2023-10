Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Seniorin in Buxtehuder Wohnhaus bestohlen - Polizei sucht Zeugen, Unbekannter Autofahrer beschädigt Auebrücke zwischen Horneburg und Bliedersdorf

Stade (ots)

1. Seniorin in Buxtehuder Wohnhaus bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Freitag, den 29. September, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, wurde eine Buxtehuderin in ihrem Wohnhaus an der Straße Lurup von einer unbekannten Frau bestohlen.

Die Seniorin kehrte von einem Spaziergang zurück und ließ die Haustür zum Lüften offen. Kurze Zeit später bemerkte sie eine unbekannte Frau in ihrem Wohnzimmer, die sich auf Ansprache herauszureden versuchte und schließlich vom Tatort floh.

Es konnte festgestellt werden, dass mehrere hundert Euro Bargeld entwendet worden waren.

Die unbekannte Diebin wurde wie folgt beschrieben:

- 40 bis 45 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß und schlank - hatte auffallend gepflegtes Äußeres und war gut geschminkt - trug zur Tatzeit einen knielangen grauer Mantel und ein Basecap - sprach akzentfreies Deutsch - war in einem schwarzen Pkw unterwegs

Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem Pkw bitte an das Polizeikommissairat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Unbekannter Autofahrer beschädigt Auebrücke zwischen Horneburg und Bliedersdorf

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat in der Zeit von Donnerstag, den 05.10., 14:30 h bis Freitag, den 06.10., 07:50 h hat ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug aus Richtung Daudieck kommend den Waldweg in Richtung Bliedersdorf befahren.

Dort wird gerade die Holzbrücke über die Aue erneuert, diese ist derzeit noch im Bau und für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Dies schien dem Autofahrer aber egal zu sein, er räumte die Absperrungen weg und nutzte zwei der Baken um mit seinem Fahrzeug den ca. 40 bis 50 cm hohen Absatz an der Brücke zu überwinden und dann darüber zu fahren.

Dabei wurde die Brücke und die Baken erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Nach an der Stelle aufgefundener Spuren geht die Ermittler der Horneburger Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW-Bus T4 aus den Baujahren 1996 bis 2003 handeln könnte.

Die Polizisten suchen nun Zeugen, die den Vorfall oder ein passendes Fahrzeug beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

