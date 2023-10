POL-STD: Zwei Einbrüche in Vereinsheime in Estorf

Stade (ots) - Am vergangenen Samstagabend kam es zwischen 18:30 und 21 Uhr zu Einbrüchen in zwei Doppelhaushälften in Harsefeld. In der Straße Redderbusch haben bisher unbekannte Einbrecher ein Doppelhaus aufgesucht. An beiden Doppelhaushälften wurden die Terrassentüren aufgebrochen. An einer Doppelhaushälfte wurde zuvor der Rollladen hochgedrückt. Im Inneren haben die Täter dann die Räume durchsucht und eine ...

mehr