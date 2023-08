Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in einer Privatwohnung in der Innenstadt zu lautstarken Streitigkeiten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich in einer Wohngemeinschaft ein 21-Jähriger derart über das hohe Besucheraufkommen seines Mitbewohners geärgert, dass er zunächst die Wohnungseinrichtung demolierte und anschließend auf seinen Mitbewohner losging. Als die Besucher zur Hilfe eilen wollten, endete die Auseinandersetzung in einem Gerangel auf dem Küchenboden. Die Freundin des Geschädigten mischte sich ebenfalls ein und schlug dem 21-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf. Bei allen Beteiligten wurden Atemalkoholtest durchgeführt. Der 21-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |gus

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell