Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend ist es am Fackelrondell zu einer Schlägerei gekommen. Bei der Polizei gingen kurz vor 22 Uhr mehrere Anrufe zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ein. Die Örtlichkeit wurde umgehend von mehreren Beamten angefahren. Die Polizisten konnten vor Ort einen Mann mit blutenden Händen feststellen, der vermutlich an der Auseinandersetzung beteiligt war. Da sich der 33-Jährige jedoch offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, konnte er keine sachdienlichen Angaben zu den Ereignissen machen. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Unbeteiligte Zeugen konnten in der Nähe befragt werden. Demnach sollen eine Jugendliche und ein Heranwachsender auf den Geschädigten eingeschlagen haben. Die beiden Tatverdächtigen befanden sich bei der Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort. Sie konnten aber bei den anschließenden Ermittlungen identifiziert werden. Um mögliches Beweismaterial zu sichern, wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei der 17-jährigen Tatverdächtigen durchgeführt. Die amtsbekannte Jugendliche und ihr mutmaßlicher Komplize waren jedoch nicht zu Hause. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Im Nachgang zur Anzeigenaufnahme ging erneut ein Anruf bei der Polizei ein, dass eine männliche Person nun in einem Schnellrestaurant in der Fruchthallstraße randalieren würde. Der 40-Jährige war bereits zuvor bei dem polizeilichen Einsatz negativ aufgefallen, da er die Beamten belästigte. Auch hatte der 40-Jährige schon einen Platzverweis erhalten. Da er diesem offensichtlich nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. |gus

