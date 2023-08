Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Fahrzeuge aufgebockt und Reifen gestohlen

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen Diebstahls von acht PKW-Reifen, die bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Industriestraße von zwei PKW abmontierten und entwendeten.

Im Zeitraum von ca. 22.40 bis kurz nach 4 Uhr betraten die Unbekannten das Gelände eines Autohauses. Dort demontierten sie die Reifen von zwei PKW und bockten diese auf Steine auf. Die Polizei geht davon aus, dass sie zum Abtransport ein KFZ genutzt haben.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen an der Industriestraße in Stadthagen beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell