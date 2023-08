POL-NI: Eystrup - Fahrzeugführer ohne Führerschein mit 1,11 Promille

Nienburg (ots) - (KEM) Am Dienstag, den 08.08.2023, erstattete ein Nienburger Anzeige bei der Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht. Sein an der Glasstraße am Straßenrand geparkter orangefarbener Kia wurde in der Zeit von Dienstagabend, 19 Uhr, bis Mittwochmorgen vermutlich im Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Form von Lackkratzern linksseitig an der Frontstoßstange sowie am Scheinwerfer ...

