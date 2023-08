POL-NI: Stadthagen - 51-Jähriger ohne Führerschein kontrolliert

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 21.30 und 7.30 Uhr, an der Allee in Stolzenau ereignete. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte einen geparkten VW Polo und verließ den Unfallort, ohne den Geschädigten oder die Polizei zu informieren. Der Polo wurde hinten links am Kotflügel und Radkasten ...

