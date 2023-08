Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Defekte Rauchmelder lassen Feuerwehr ausrücken

Kaiserslautern (ots)

Zwei defekte Rauchmelder lösten am Mittwochabend einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Über die Leitstelle wurden die piepsenden Feuermelder in der Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Da die Wohnung augenscheinlich nicht bewohnt war, begab sich die Feuerwehr mittels Drehleiter auf den Balkon. Dort konnten die Einsatzkräfte die zwei ausgemusterten Rauchmelder feststellen und sie ausschalten.

Auch am Morgen kam es bereits zu einem Fehlalarm. Da rückte die Feuerwehr in die Friedrich-Engel-Straße aus. Dort hatten Bauarbeiter im Rahmen einer Renovierung alte Rauchmelder in eine Mülltonne geworfen, welche immer wieder auslösten. |gus

