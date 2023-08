POL-PPWP: Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am frühen Dienstagmorgen in der Breslauer Straße Zutritt zu einem Grundstück. Dort öffneten sie gewaltsam ein Gartenhaus. Weiterhin versuchten die Unbekannten, die verschlossene Tür eines an das Wohngebäude angrenzenden Partyraums aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die in dem Bereich ...

