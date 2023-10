POL-STD: Zwei Autos prallen auf B73 frontal zusammen - eine Person tödlich verletzt

Stade (ots) - Von Mittwochnachmittag 16:30 Uhr bis Donnerstagmorgen 10:30 Uhr sind bisher unbekannte Einbrecher in das Vereinsgebäude des Schützenvereins Behrste eingebrochen. Der oder die Täter haben das Vereinsgebäude in der Straße Forst in Estorf aufgesucht und ein Fenster aufgebrochen. In dem Gebäude wurden die Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht bisher nicht fest. ...

