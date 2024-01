LPI-SHL: Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Suhl (ots) - Am Samstag lief eine 84-jährige Frau gegen 18:00 Uhr den "Grünen Weg" in Suhl entlang. Sie bemerkte, dass eine Person hinter ihr herlief und als sie kurz vor ihrem Zuhause war, griff die bislang unbekannte Frau die Seniorin von hinten an. Sie nahm sie in den Schwitzkasten und die 84-Jährige stürzte zu Boden. Sie verletzte sich leicht. Bei dem Angriff entwendete die Unbekannte die Handtasche ihres Opfers und flüchtete in Richtung Suhl-Neuendorf. Beschrieben ...

mehr