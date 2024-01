Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angreiferin gesucht

Suhl (ots)

Am Samstag lief eine 84-jährige Frau gegen 18:00 Uhr den "Grünen Weg" in Suhl entlang. Sie bemerkte, dass eine Person hinter ihr herlief und als sie kurz vor ihrem Zuhause war, griff die bislang unbekannte Frau die Seniorin von hinten an. Sie nahm sie in den Schwitzkasten und die 84-Jährige stürzte zu Boden. Sie verletzte sich leicht. Bei dem Angriff entwendete die Unbekannte die Handtasche ihres Opfers und flüchtete in Richtung Suhl-Neuendorf. Beschrieben werden konnte die Täterin wie folgt:

- ca. 1,64 Meter groß - kräftige Statur - slawischer Akzent - bekleidet mit Stiefeln und einer hellen Strumpfhose - trug ein Kopftuch

Die Tasche wurde einen Tag später in einem Garten in der August-Bebel-Straße gefunden. Es fehlte das Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise geben, hat etwas gesehen oder gehört? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0339155/2023.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell