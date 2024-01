LPI-SHL: Unbekannte zerstechen Autoreifen

Meiningen (ots) - Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Dienstagmorgen an einem Kindergarten in der Straße "Am Haselbusch" in Meiningen zu schaffen. Sie verschafften sich erst gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, um danach mehrere Büroraume aufzubrechen. Nachdem die Täter sämtliche Schränke durchsucht hatten, war auch ein Tresor Ziel der Einbrecher. Mit Diebesgut im Wert von etwa 2.000 Euro verließen sie den Tatort und ...

mehr