LPI-SHL: Einbruch in Kindergarten

Breitungen (ots) - Etwa 600 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter am Montag in der Zeit von 02:15 Uhr bis 05:30 Uhr. Er besprühte die Sandsteinmauer am nördlichen Eingang des Friedensparks in der Rathausstraße in Breitungen mit einem Schriftzug in der Größe von 4 x 1 Meter. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Schmierfinken geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0000855/2024. ...

