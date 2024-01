Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuerwerkskörper detonierte in Sanitärhäuschen

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter ließen in einem Sanitärhäuschen, welches sich hinter der Kirche auf dem Markt in Meiningen befindet, einen Feuerwerkskörper detonieren. Dadurch entstand ein Brand. Die Flammen beschädigten den Boden der Herrentoilette und durch den Ruß wurde der gesamte Raum in Mitleidenschaft gezogen. Festgestellt wurde der Brand Dienstagnachmittag. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0001392/2024 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

