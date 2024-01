LPI-SHL: Betrunken Rad gefahren, den Beamten gegenüber Widerstand geleistet und sie beleidigt

Walldorf (ots) - Bereits am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall am Bahnübergang in Walldorf aus Richtung B 19. Dabei wurde die Schranke derart beschädigt, dass sie seitdem Unfallzeitunkt nicht mehr funktionstüchtig ist. Hiermit wird auf die bestehende Regelung an Bahnübergängen hingewiesen, dass dem Schienenfahrzeug uneingeschränkt Vorrang zu gewähren ist. Auch wenn an beschrankten Bahnübergängen ...

