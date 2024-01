Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Böller in Menschengruppe geworfen, dadurch 5 Verletzte Personen

Bad Salzungen / Bad Liebenstein (ots)

Im Rahmen von Silvesterfeierlichkeiten am 01.01.2024 gegen 0:40 Uhr warf der Gast eines Hotels in Bad Liebestein in der Herzog-Geoerg-Straße einen Böller in eine Gruppe von Menschen, welche vor dem Hotel standen. Dadurch erlitten 5 Personen leichtere Verletzungen. Ein Arzt wurde jedoch vor Ort nicht benötigt.

