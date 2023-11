POL-PDMY: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Verdacht einer Verkehrsunfallflucht

Mayen (ots) - Wierschem Am Morgen des 18.11.2023 wurde festgestellt, dass die Bushaltestelle Burstraße in Wierschem von unbekannten Tätern mit Graffiti besprüht wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion Mayen 02651/8010. VG Maifeld In der Verbandsgemeinde Maifeld kam es in der Nacht zum 19.11.2023 zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine Alkoholisierung festgestellt. Ein ...

mehr