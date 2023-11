Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl durch Küchenfenster- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Eine 26-Jährige stellte ihre Handtasche auf einem Stuhl unter dem Fenster im Inneren eines Wohnobjektes im Mühlgrabenweg in Langewiesen ab. Das Fenster war offenbar nur angelehnt. Den Umstand nutzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, drückten das Fenster auf und entwendeten die Handtasche. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 600 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 08. November, 21.30 Uhr und gestern, 08.00 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0293266/2023) entgegen. Die Polizei rät Ihnen: Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. (jd)

