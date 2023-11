Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Gillersdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftwagens und eine 18-jährige Fahrerin eines Audi befuhren in genannter Reihenfolge die K48 von Gillersdorf in Richtung Böhlen. Im Bereich des Abzweiges Friedersdorf beabsichtigte die 16-Jährige nach links abzubiegen. Gleichzeitig setzte die 18-Jährige zum Überholen an. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeugführer. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 16-Jährige leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden von jeweils 4.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jd)

