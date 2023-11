LPI-GTH: Kollision mit Jogger

Ilmenau (ots) - Die Fahrer eines BMW, eines Opel und eines VW mussten verkehrsbedingt in der Hauptstraße in Langewiesen halten. Dies bemerkte eine 62-jährige Fahrerin eines Renault offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf den Opel und dieser wiederrum auf den BMW geschoben. Die 62-Jährige verletzte sich leicht und wurde medizinisch versorgt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

