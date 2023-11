LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - Ein 21-jähriger Fahrer eines BMW befuhr heute Morgen die Straße "Am Helmholtzring" in Richtung Ehrenbergstraße und wollte nach links in den Max-Planck-Ring einbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Mopeds von der Straße "Am Helmholtzring" in Richtung Werner-von-Siemens-Straße. Offenbar übersah der 21-Jährige den Mopedfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam der 16-Jährige zu Fall, wurde leicht verletzt und kam in ...

