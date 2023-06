Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Rostock (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Donnerstagabend auf der Rostocker Stadtautobahn. Dabei wurden ein Motorradfahrer schwer und eine Autofahrerin leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 22:00 Uhr im Baustellenbereich der Rostocker Stadtautobahn. Nach ersten Erkenntnissen überfuhr der 30-jährige Motorradfahrer eine doppelte Sperrlinie und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Anschließend kollidierte dieser frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 21-jährige Chevrolet-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der 30-jährige Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von 20000 Euro - an dem beteiligten Motorrad entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell