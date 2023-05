Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in Müllcontainer

Borken (ots)

Tatort: Borken, Im Großen Esch;

Tatzeit: 03.05.2023, 01.40 Uhr;

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Mittwoch in Borken einen brennenden Restmüllcontainer gelöscht. Eine Zeugin hatte den Brand gegen 01.40 Uhr entdeckt, zu dem es auf dem Gelände einer Schule an der Straße Im Großen Esch gekommen war. Die Ursache dafür ist noch ungeklärt. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell