Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schmuckkassette nach "Monteurbesuch" verschwunden

Bocholt (ots)

Unter einem Vorwand hat sich ein Unbekannter am Dienstag in Bocholt Zutritt in die Wohnung eines älteren Ehepaars verschafft - als der Mann wieder gegangen war, fehlte eine Schmuckkassette. Der Tatverdächtige hatte in der Mittagszeit geklingelt und behauptet, in den Nachbarwohnung sei es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Angeblich um den Druck aus den Leitungen abzulassen, sollten die beiden Bewohner alle Wasserhähne aufdrehen. Währenddessen telefonierte der Unbekannte anhaltend mit einer anderen Person. Es ist daher nicht auszuschließen, dass diese unbemerkt die Wohnräume betreten hat. Der vermeintliche Monteur war circa 35 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare, dunklen Teint, eine stämmige Figur und war bekleidet mit einem weißen Overall. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt erneut davor, Unbekannte ins Haus zu lassen. Weitere Informationen, auch zu diesem Thema gibt es unter www.polizei-beratung.de. (to)

