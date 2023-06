POL-HRO: Randalierer auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) - Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel kam es am Donnerstagmittag in der Wohnung eines 32-jährigen Beschuldigten zu einem Zwischenfall mit einer Schreckschusspistole. Polizeibeamte hatten im Zuge der Wohnungsdurchsuchung eine Schreckschusswaffe entdeckt und diese sicherstellen wollen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Polizeibeamter in diesem ...

mehr