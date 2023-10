Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Holzkohlegrill umgelagert

Jena (ots)

Kurz aus den Augen gelassen und weg war er. Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Anna-Siemsen-Straße stellte seinen Holzkohlegrill kurz vor seinen Keller. Als er diesen am Dienstagnachmittag kurz unbeobachtet ließ, eignete sich ein vorerst Unbekannter den Grill widerrechtlich an. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte der 60-jährige Langfinger festgestellt werden. Dieser holte den Grill aus seinem Keller und übergab diesen wieder dem originären Eigentümer. Die fällige Anzeige wurde trotz dessen gefertigt.

