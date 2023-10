Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Weimar (ots)

Am 03.10.2023, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr besuchten zwei Frauen ein Restaurant zwischen Bad Berka und Blankenhain. Hierzu stellten sie den Pkw auf dem Parkplatz der Gaststätte ab. Als die Frauen gegen 11:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrten stellten sie fest, dass durch unbekannte Täter ein Seitenfenster aufgehebelt wurde. Aus der auf der Rückbank stehenden Handtasche wurde eine Geldbörse entwendet. In dieser befanden sich Personalausweis, Bargeld sowie Kranken- und Kreditkarte von einer der Geschädigten. Am Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell