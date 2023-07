Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau/Memprechtshofen - Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Rheinau/Memprechtshofen (ots)

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 63-jähriger Radfahrer in Memprechtshofen auf einem Fahrradweg in Richtung Freistett. Beim Überqueren der Fahrbahn gegen 16:30 Uhr soll er auf einen dort fahrenden Renault seitlich aufgefahren sein. Bei dem Zusammenstoß fiel der der Radfahrer auf die Motorhaube des Renaults und soll dabei die Frontschutzscheibe beschädigt haben. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in das Klinikum nach Achern verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro, das Fahrrad blieb unversehrt.

