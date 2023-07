Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Bislang unbekannte Personen sollen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten im Rheinauer Ring aufgebrochen und die darin befindliche Ware sowie die Geldkassette entwendet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Zigarettenautomat an der Bushaltestelle "Rheinauer Gärtle" im Zeitraum vom Dienstag bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs gegen 6 Uhr von den Langfingern aufgebrochen. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07222 761 - 0 gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell