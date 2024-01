POL-PDNR: Diebstahl eines beladenen KFZ-Anhängers

Unkel, L252 (ots) - Am Dienstag, den 02.01.2024 kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L252 zwischen Bruchhausen und Unkel. Der Unfallverursacher kam auf regenasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der PKW wurde dabei erheblich beschädigt, verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 ...

